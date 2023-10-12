طوفان الأقصى بيومها الـ 6… المقاومة تواصل دك مستوطنات الاحتلال بالصواريخ

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم دك مستوطنات ومواقع الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ ضمن عملية طوفان الأقصى المستمرة لليوم السادس رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه المستمر على قطاع غزة.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية قصف “تل أبيب” ومستوطنة سديروت وقاعدة “رعيم” العسكرية المحاذية لقطاع غزة المحاصر، حيث أقرت وسائل إعلام العدو بإصابة 4 من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وقتل أكثر من 1300 من قوات الاحتلال ومستوطنيه، وأصيب أكثر من 3300 آخرين بينهم مئات الحالات الخطيرة، إضافة إلى إجلاء عشرات آلاف المستوطنين من 24 مستوطنة في محيط قطاع غزة.

فيما ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 1203 شهداء و5763 مصاباً.

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