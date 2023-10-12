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15 ضبطاً تموينياً بوسائل نقل ومحال تجارية بالسويداء

2023-10-12

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء 15 ضبطاً تموينياً بوسائل نقل جماعية ومحال تجارية لمخالفات مرتكبة، مع إحالة أصحابها للقضاء المختص.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط التي نظمت خلال الأيام الثلاثة الماضية منها 13 ضبطاً بوسائل نقل جماعي، تعمل على عدد من الخطوط بريف المحافظة وتتقاضى أجوراً زائدة، وضبط بمحل تجاري للامتناع عن بيع مادة السكر، وضبط معتمد خبز يبيعه بسعر زائد.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء أغلقت الأسبوع الماضي محطتي وقود بريف المحافظة إغلاقاً إدارياً للتصرف غير المشروع بمادتي البنزين والمازوت.

عمر الطويل

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