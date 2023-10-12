حزب الاشتراكيين السلوفاكي: من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه

براتسلافا-سانا

أكد حزب الاشتراكيين السلوفاكي أن الشعب الفلسطيني يتعرض للاحتلال والتهجير والقتل والتمييز العنصري، ولذلك فإنه يمتلك الحق بالدفاع عن نفسه ضد الاحتلال.

وأشار الحزب في بيان اليوم إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وبدعم مالي وعسكري من الولايات المتحدة يقوم بأعمال التطهير العرقي بحق الفلسطينيين، داعياً إلى حماية المدنيين بما تنص عليه اتفاقيات جنيف ذات الصلة.

وشدد الحزب على أن الطريقة الوحيدة لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تكمن في إيجاد حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية.

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