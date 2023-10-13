القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

– وسائل إعلام فلسطينية: 15 شهيداً وعشرات الإصابات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة المحاصر

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 1537 فلسطينياً بينهم 500 طفل وإصابة أكثر من 6612 بجروح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 25 وعشرات الجرحى جلهم أطفال ونساء في المجزرة التي ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي جراء استهدافه منزلاً وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحاصر

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى أكثر من 1400 منذ بداية عملية المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد عشرة فلسطينيين جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحاصر

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 11 فلسطينياً في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على حي تل الهوا غرب غزة ورفح جنوب القطاع

– كتائب القسام: سنسحق جيش العدو إذا تجرأ على شن عدوان بري على غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقة صاروخية مدينة بئر السبع في الأراضي المحتلة عام 1948 رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

– تقرير: قاتلو الأطفال الفلسطينيين يتهمون ضحاياهم

– رداً على مجازر الاحتلال.. المقاومة الفلسطينية تجدد دك مستوطناته ومواقعه العسكرية بالصواريخ

– الناطق باسم كتائب القسام: نقول للعدو إذا تجرأت على دخول غزة برياً فسنسحق جيشك

– الناطق باسم كتائب القسام: أقول لأسرانا إن ما لدينا من أوراق سيكون ثمناً لحريتكم

– المقاومة الفلسطينية تجدد قصف مدينة عسقلان المحتلة برشقات صاروخية رداً على مجازر الاحتلال في قطاع غزة

– الناطق باسم كتائب القسام: نسيطر على مجريات المعركة على الأرض ونؤكد جهوزيتنا في المجال الدفاعي وبنيتنا القتالية وتسليحنا يمكننا من الدفاع الفعال

– الناطق باسم كتائب القسام: بدأنا عملية طوفان الأقصى لتدمير فرقة غزة التي هاجمناها في 15 نقطة وهاجمنا 10 نقاط تدخل عسكري إضافية للاحتلال

– الناطق باسم كتائب القسام: قمنا باستدعاء 3 آلاف مقاتل للمعركة و1500 لعمليات الدعم والإسناد ووضعنا خططاً مكثفة لتدريب القوات لتكون قادرة على تنفيذ المهام بكفاءة

– الناطق باسم كتائب القسام: معركتنا ضد العدو الإسرائيلي كان عنوانها الأقصى والقدس وأدخلنا فيها ملف الأسرى وحققنا فيها أكثر مما توقعنا

– الناطق باسم كتائب القسام: تم إطلاق 3500 صاروخ باتجاه مستوطنات الاحتلال المحاذية لقطاع غزة و1000 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948

– رداً على مجازر الاحتلال.. المقاومة الفلسطينية تجدد دك مستوطناته ومواقعه العسكرية بالصواريخ

– الاحتلال يدمر نحو 400 منزل شمال غرب قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تقصف بأكثر من 100 صاروخ قاعدتي “حتسريم” الجوية و”رعيم” العسكرية وموقعي “كيسوفيم” و”ناحل عوز” ومستوطنتي “نتيفوت” و”سديروت” ومستوطنات للاحتلال في القدس وأسدود وبئر السبع وعسقلان رداً على استمرار مجازره وقصفه لبيوت أهالي قطاع غزة

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن إصابة جنديين للاحتلال في اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في موقع “كيسوفيم” العسكري المحاذي لقطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تقصف موقع “إيرز” للعدو الإسرائيلي المحاذي لقطاع غزة بالصواريخ وقذائف الهاون رداً على عدوانه المتواصل على القطاع

– المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في أسدود بالأراضي المحتلة عام 1948 برشقة صاروخية

– 104 شهداء في مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة

– وزارة الصحة الفلسطينية :1417 شهيداً و6268 جريحاً جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

-وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 44 شهيداً

– وسائل إعلام فلسطينية : الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بقصف منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة راح ضحيتها 18 شهيداً

– المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية على تحشيدات للعدو الإسرائيلي في “ياد مردخاي” رداً على مجازره المتواصلة بحق أهالي قطاع غزة

– وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة “بيت شيمش” غرب مدينة القدس المحتلة برشقة صاروخية

– المقاومة الفلسطينية توجه ضربة صاروخية إلى مستوطنة “سديروت” بـ 50 صاروخاً

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 5 فلسطينيين في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 1354 فلسطينياً وإصابة 6049 بجروح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي

– طوفان الأقصى بيومها الـ 6… المقاومة تواصل دك مستوطنات الاحتلال بالصواريخ

– وزيرة الصحة الفلسطينية: نطالب بشكل عاجل المنظمات الصحية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل دول العالم بالتدخل الفوري والعاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة وفتح مشافي ميدانية فيه للعمل على إنقاذ حياة المصابين وخاصة النساء والأطفال والشيوخ

– وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: العدد الكبير للجرحى يفوق حالياً القدرة الاستيعابية في قطاع غزة ونحذر من انهيار الوضع الصحي نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية واللوازم الخاصة بغرف العمليات والأدوية وأكياس الدم

– نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقطع الماء والكهرباء عن أكثر من 5 آلاف أسير في معتقلاته

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن إصابة 4 من جنود الاحتلال ومستوطنيه في قصف للمقاومة بالصواريخ على مستوطنة “سديروت”

– المقاومة الفلسطينية تقصف قاعدة “رعيم” العسكرية للعدو الإسرائيلي برشقة صاروخية

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المنازل في حي تل السلطان جنوب قطاع غزة

– الأونروا تطلب 104 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لقطاع غزة

– 1203 شهداء و 5763 مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

– ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى أكثر من 1300 منذ بدء طوفان الأقصى

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن إجلاء عشرات آلاف المستوطنين من 24 مستوطنة في محيط قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تقصف “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على استهداف العدو الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى أكثر من 1300 منذ بداية عملية المقاومة الفلسطينية (طوفان الأقصى)

– استشهاد 15 فلسطينياً بقصف لطيران الاحتلال على منزل شمال قطاع غزة

– 18 شهيداً فلسطينياً بمجزرتين ارتكبهما طيران الاحتلال في مدينة خان يونس

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 1200 فلسطيني وإصابة أكثر من 5600 بجروح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 15 شهيداً جراء غارات عنيفة ومتواصلة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة المحاصر