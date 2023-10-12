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وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 15 شهيداً جراء غارات عنيفة ومتواصلة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر.

2023-10-12

انظر ايضاً

وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة المحاصر

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