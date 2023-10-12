وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 15 شهيداً جراء غارات عنيفة ومتواصلة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر.

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية… انطلاق منتدى أسبوع الطاقة الروسي بموسكو
2023-10-12
المقداد: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتهديده بإزالة غزة من الوجود محكوم عليها بالفشل
2023-10-11
السفير عطية: الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص جاء بأوامر من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى
2023-10-11
الوزير مخلوف يبحث آليات التعاون مع المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سورية
2023-10-11
موسكو: عجز مجلس الأمن عن إدانة الاعتداء الإرهابي بحمص دليل على ازدواجية المعايير
2023-10-11
إدانات دولية للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
2023-10-11
التقى حسين وبوحبيب.. المقداد يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد لدعم الشعب الفلسطيني
2023-10-11
محليات
الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء غائمة جزئياً بشكل عام
2023-10-11
أنتِ الحياة … حملة طبية توعوية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي
2023-10-11
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
2023-10-11
50 سيدة عاملة في معرض الأشغال اليدوية باتحاد عمال دمشق
2023-10-11
الأمناء العامون وممثلو فصائل المقاومة بدمشق: بالمقاومة فقط تتحرر الأرض وتعود الحقوق
2023-10-11
توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ونقابة الأطباء
2023-10-11
بلاغ لاعتماد الجهات العامة أسماء نطاقات المواقع والتطبيقات الإلكترونية تحت النطاق العلوي السوري (SY)
2023-10-11
رياضة
النبك يتوج بلقب بطولة دوري كرة اليد بفئة السيدات
2023-10-11
تأجيل بطولة وصل لكرة السلة للشهر القادم
2023-10-10
الوحدة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأنترانيك الدولية الودية لكرة السلة للرجال
2023-10-10
الجمعة القادم انطلاق منافسات بطولة تصنيف الأندية بكرة الطاولة لفئة الأشبال
2023-10-10
لاعب الرياضات الخاصة زياد اندرون.. أداء مهاري لافت بالقوة البدنية ونتائج متميزة في البطولات
2023-10-10
فعالية لرياضة المحركات بدمشق بعد غد
2023-10-10
محمد قناة.. أول حكم سوري يدخل قائمة حكام النخبة في القارة الآسيوية
2023-10-10
اقتصاد
الزراعة تحدد سعر الغراس الحراجية والنباتات الطبية والعطرية
2023-10-11
نحو 195 ألف طن تقديرات إنتاج العنب الموسم الحالي
2023-10-11
منح إجازة استثمار لمشروع صناعات بلاستيكية للأغراض الغذائية والطبية والتجميلية
2023-10-11
غرام الذهب يرتفع في السوق المحلية 10 آلاف ليرة
2023-10-11
سورية تشارك باجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي
2023-10-11
ارتفاع مبيعات سوق العقود الآجلة بالصين في الأرباع الثلاثة الماضية من العام الجاري
2023-10-11
النفط يتراجع مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات
2023-10-11
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المقداد: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتهديده بإزالة غزة من الوجود محكوم عليها بالفشل
السفير عطية: الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص جاء بأوامر من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى
موسكو: عجز مجلس الأمن عن إدانة الاعتداء الإرهابي بحمص دليل على ازدواجية المعايير
التقى حسين وبوحبيب.. المقداد يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد لدعم الشعب الفلسطيني
بلاغ لاعتماد الجهات العامة أسماء نطاقات المواقع والتطبيقات الإلكترونية تحت النطاق العلوي السوري (SY)
سورية تشارك باجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي
وقفات تضامنية لطلبة سورية في الجامعات والمعاهد دعماً للمقاومة الفلسطينية وطوفان الأقصى
وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر: مخزون الوقود لتشغيل المولدات في مستشفيات قطاع غزة سينتهي غداً
وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 15 شهيداً جراء غارات عنيفة ومتواصلة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر.
2023-10-12
2023-10-12
mousa
سابق
وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة المحاصر
انظر ايضاً
وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة المحاصر
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