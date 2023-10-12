وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 15 شهيداً جراء غارات عنيفة ومتواصلة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر.