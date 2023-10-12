وزارة الصحة الفلسطينية: الخدمات الصحية في غزة دخلت مرحلة حرجة والأدوية والوقود على وشك النفاد

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة حيث إن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد بسبب الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أن مستشفيات قطاع غزة في حال إشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى إذ باتوا يفترشون الأرض والوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت، داعية إلى ضرورة التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان.

ودعت الوزارة إلى تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب إنهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة.

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