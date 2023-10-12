بمشاركة سورية… انطلاق منتدى أسبوع الطاقة الروسي بموسكو

موسكو-سانا

انطلقت اليوم أعمال وأنشطة المنتدى الدولي السادس “أسبوع الطاقة الروسي” في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة سورية ودولية واسعة.

ويبحث برنامج المنتدى في القضايا الرئيسية التي يعاني منها قطاع الطاقة الدولي ومن بينها التحديات التي تواجه أسواق النفط ومشاكل نقل الطاقة وحماية المناخ والتحول الرقمي لصناعة الطاقة وتدريب الكوادر العلمية المختصة.

ويرأس الوفد السوري إلى المنتدى وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور المهندس فراس قدورة حيث اطلع الوفد على برنامج الفعاليات المخطط لها ومحتويات المعرض الذي يعرف بأنشطة الشركات الروسية الرائدة في مجال الدراسات الجيولوجية وأعمال الحفر والتنقيب عن حوامل الطاقة وشركات نقل الطاقة في روسيا، ويشارك في أعمال الوفد السفير السوري في موسكو الدكتور بشار الجعفري.

وينعقد المنتدى في قاعة المعارض المركزية “مانيج” في موسكو بالفترة الممتدة ما بين الحادي عشر والثالث عشر من الشهر الجاري حيث يركز هذا العام على “الواقع الجديد للطاقة العالمية” وحسب معطيات الجهة المنظمة للمنتدى”مؤسسة روس كونغرس” فإن أكثر من 2500 مشارك من أكثر من 50 دولة سيشاركون في هذه الفعاليات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc