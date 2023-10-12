24 شاعراً وشاعرة في ملتقى الشباب الإبداعي الشعري بحلب

حلب-سانا

نظمت مديرية الثقافة في حلب بالتعاون مع شعبة الموظفين في فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم ملتقى الشباب الإبداعي الشعري على خشبة مسرح الفنان عمر حجو احتفاء بأعياد تشرين.

وشارك في الملتقى الممتد ليومين متتاليين 24 من فئة الشباب بقصائد وطنية ووجدانية من وحي انتصارات تشرين والتضامن مع القضية الفلسطينية.

وأشار مدير ثقافة حلب جابر الساجور في تصريح لمراسل سانا أن الملتقى يهدف إلى تشجيع جيل الشباب من الشعراء وتحفيزهم على الإنتاج الأدبي.

وبيّن الشاعر الشاب ميلاد ملّي أنه حاول تقديم قصيدة تدمج الحب والسياسة، الثنائي الذي تمثل بحب الوطن في حرب تشرين التحريرية وبه تحققت انتصارات ميدانية وعسكرية وسياسية وغدت بوصلة واضحة للأجيال المتعاقبة.

ومن مدرسة الشعر النثري لفتت زهرة مصطفى إلى أهمية المشاركة، إلى جانب عدد كبير من الشباب في جو من التشجيع وتبادل الطموحات وإغناء الثروة اللغوية بمفردات جديدة تعطي الكاتب ثوباً أدبياً جديداً.

من جهته رأى الشاعر الشاب أحمد شلاش أن الشعر أداة إعلامية حقيقية تمثل بيئة الكاتب والزمن الذي عاش فيه، والملتقيات تمثل خير فرصة للشعراء الشباب في رصد ما يجري حولهم.

وتحدثت الشاعرة أماني نقار عن أهمية الشعر في انعكاس حياة الكاتب وأهالي مدينته، مقدمة قصيدة عن الغربة ومعاناة الشباب فيها وبقاء الوطن الحضن الآمن، ينقذهم من تلك المعاناة رغم كل الصعاب التي يمر بها.

أوهانيس شهريان

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