لقاء أدبي في دار الثقافة بدرعا

درعا-سانا

نظم الاتحاد العام للكتاب العرب بمحافظة درعا لقاء أدبياً، وذلك ضمن النشاطات الموازية لأنشِطته والموجهة للأصوات الأدبية الشابة بهدف إعطائها فرصتها لتأخذ طريق الكلمة الأدبية سواء أكانت شعرية أو قصصية.

وشارك في اللقاء مواهب واعدة منها بسيمة أبوزريق في مجال القصة القصيرة بعنوان “جوري أحمر” وتحكي فيها عن قصة حياة شاب اسمه “علم”، محب للحياة ومهتم بالتقاط الصور الفوتوغرافية، أنهى دراسته والتحق بالخدمة العسكرية؛ لتأتي الحرب وتسلب حياته في نهاية المطاف ويعود “علم” إلى بيته ملفوفاً بالعلم.

أما أسماء الحوراني فهي كاتبة قصة قصيرة كانت مشاركتها عبارة عن خاطرة بعنوان (وطن وجرح) تحكي قصة عن ألم الوطن وكل من عانى من فقد عزيز وقاسى مرارة التغييب.

أما مروة حسين الزامل فكانت مشاركتها عبارة عن قصة قصيرة عنوانها “أحببت وغداً” تتناول القصة العلاقات المؤذية بشتى جوانبها وكيفية التعافي منها.

أما شام كمال المصالحة فقالت: “إنها شاركت بقصة عنوانها (اليوسيفي ينتحر) التي تحكي عن هجوم الصهاينة على المصلين في المسجد الأقصى في شهر رمضان الذي حدث العام الماضي”.

رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب إبراهيم عباس ياسين قال عن هذه الأصبوحة: “إنها من خطة الاتحاد العام بالتوجه نحو الأصوات الأدبية والأخد بيدها”، مشيراً إلى أهمية هذه الأنشطة التي تسمح باكتشاف المواهب الأدبية المتميزة و تنميتها بما يثري الحياة الثقافية السورية.

ليلى حسين

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