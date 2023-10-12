ثلاثة شهداء فلسطينيين بينهم سيدة جراء قصف طيران الاحتلال لقطاع غزة المحاصر

القدس المحتلة-سانا

استشهد ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم بينهم سيدة في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في النصيرات وسط قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال جدد قصفه لأماكن متفرقة في مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع ولأبراج الندى شماله، واستهدف منزلاً في البردويل بمنطقة الحساينة في النصيرات أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وكان استشهد ثمانية فلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء قصف طيران الاحتلال لمنزلهم في رفح ودير البلح بالقطاع.

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