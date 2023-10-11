SCS-NET

الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء غائمة جزئياً بشكل عام

2023-10-11

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر على المناطق الساحلية.

وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً خاصة على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق28/16
المنطقة الجنوبية28/16
المرتفعات الجبلية21/11
المنطقة الوسطى29/18
المنطقة الساحلية30/21
المنطقة الشمالية29/18
منطقة الجزيرة30/15
المنطقة الشرقية31/19
منطقة البادية29/18

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء سديمية مغبرة في مناطق عدة

دمشق-سانا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved