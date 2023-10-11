الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء غائمة جزئياً بشكل عام

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر على المناطق الساحلية.

وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً خاصة على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 28/16 المنطقة الجنوبية 28/16 المرتفعات الجبلية 21/11 المنطقة الوسطى 29/18 المنطقة الساحلية 30/21 المنطقة الشمالية 29/18 منطقة الجزيرة 30/15 المنطقة الشرقية 31/19 منطقة البادية 29/18

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