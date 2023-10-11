آفاق جديدة في طب الأسنان.. ضمن مؤتمر علمي ومعرض تجهيزات وأدوية في حمص

حمص-سانا

أكثر من 20 عنواناً لمحاضرات علمية تواكب أحدث ماتوصلت إليه الأبحاث والدراسات في مجال طب الأسنان، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والمحاضرين من جامعات عامة وخاصة، انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العلمي لأطباء الأسنان في فندق سفير حمص.

المؤتمر الذي ينظمه فرع حمص لنقابة أطباء الأسنان بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعات البعث والحواش والوادي لمدة يومين حمل شعار ” آفاق جديدة في طب الأسنان “، ويرافقه معرض لأهم وأحدث تجهيزات ومواد طب الأسنان.

الدكتور علي الصغير رئيس فرع حمص لنقابة أطباء الأسنان أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن المؤتمر يتضمن محاضرات متنوعة كالزرع والتجميل والتقويم والمسح الرقمي، بالإضافة إلى محاضرات تتعلق بالأنظمة والقوانين الناظمة لعمل طبيب الأسنان بما يخص حقوقه وواجباته، لافتاً إلى أنه تقام على هامش المؤتمر وبشكل مرافق له دورة في الوجوه التجميلية والفينير للأطباء الجدد.

بدوره لفت الدكتور عبد الله خليلي رئيس اللجنة العلمية في النقابة إلى أن ما يميز المؤتمر هذا العام هو التركيز على محاور الزرع وطب الأسنان الرقمي كونه يعد من المجالات التقنية التي تدخل حديثاً إلى سورية ويتيح تحول عيادة الأسنان إلى عيادة رقمية من خلال الطبعات والمجاهر الإلكترونية وأرشفة بيانات المرضى ويتميز بالدقة الشديدة وسرعة إنجاز العمل وضمان راحة المريض.

من جهته أوضح الدكتور زاهر شمسي باشا رئيس لجنة المعارض في النقابة أن المعرض الذي يقام على هامش المؤتمر يضم مواداً وتجهيزات خاصة بطب الأسنان وبعض الزمر الدوائية الجديدة ومعدات ومواد سنية تفيد أطباء الأسنان المتخرجين حديثاً ويشارك فيه 12 شركة أدوية من محافظات “حلب ودمشق وحماة وطرطوس” ويوفر عروضاً وأسعاراً خاصة.

الدكتور إلياس بطرس عميد كليه طب الأسنان في جامعه الحواش استعرض في محاضرته “أكياس الحفرة الفموية” أهم الأعراض السريرية والشعاعية لتشخيص الآفات الكيسية في الحفرة الفموية تجنباً لتطور هذه الآفات إلى مراحل خطيرة تهدد الفكين وتؤدي إلى كسور مرضية.

وقدم الدكتور سامر جابر عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الوطنية الخاصة محاضرة حول المسح الرقمي الثلاثي الأبعاد داخل الفم والمفاهيم الأساسية فيه، لافتاً إلى أن الموضوع الرقمي أصبح جزءا لا يتجزأ من المجالات الطبية، مما يساهم في تخفيف زمن العمل وأعباء التواصل مع المخبر والدقة، وراحة المريض وتلافي حدوث الأخطاء الطبية.

ولفت الدكتور نصر فارس خريج كلية طب الأسنان في جامعة البعث أن المؤتمر يسهم في تعزيز النقاط الإيجابية للخريجين الجدد ويشكل صلة وصل بين الخريج والتقنيات الحديثة لتقديم أفضل خدمة للمرضى.

حضر المؤتمر عمر حورية أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي و الدكتور زكريا الباشا نقيب أطباء الأسنان في سورية والمهندس عبد الله البواب رئيس مجلس مدينة حمص وعدد من الأطباء رؤساء فروع نقابة أطباء الأسنان في المحافظات.

رشا محرز

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