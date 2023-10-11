أنتِ الحياة … حملة طبية توعوية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي

دمشق-سانا

ضمن حملة التوعية الوطنية حول سرطان الثدي وبالتزامن مع الشهر الوردي أطلقت جمعية الشباب الخيرية حملة طبية توعوية تحت عنوان (أنتِ الحياة).

وتتضمن الحملة تقديم عدد من الخدمات الطبية والأنشطة التوعوية المجانية ضمن المراكز الطبية التابعة للجمعية وفق مدير القسم الإعلامي بالجمعية ناصر الماضي.

وأوضح الماضي في تصريح لـ سانا أن الحملة تتضمن تقديم فحص سريري مجاني ضمن عيادات النسائية والجراحة العامة في المراكز و تصوير إيكو مجاني للسيدات وتصوير شعاعي ماموغراف للسيدات فوق الـ 40 عاماً إضافة لتأمين المواصلات للسيدات إلى مجمع ضاحية قدسيا الطبي لإجراء فحص الماموغراف.

ولفت الماضي إلى أن برنامج الحملة يتضمن محاضرات طبية وجلسات توعوية عن الاضطرابات النفسية التي قد ترافق المرض وكيفية التكيف مع الظروف، يقدمها اختصاصيون.

يشار إلى أن وزارة الصحة أطلقت في الأول من الشهر الجاري حملة تحت شعار “الفحص المبكر.. أمان واطمئنان” وتركز على إجراء الفحوصات والاستقصاءات اللازمة للنساء اللواتي تجاوزن عمر الـ 20 سنة لإجراء الفحص السريري، واللواتي تجاوزن الـ 40 لإجراء تصوير الثدي الشعاعي.

مهند سليمان

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