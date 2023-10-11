إصابة 5 أشخاص وتعليق جميع الرحلات الجوية بمطار لوتون بلندن جراء حريق كبير

لندن-سانا

أعلن مطار “لوتون” في العاصمة البريطانية لندن تعليق كل الرحلات الجوية إثر اندلاع حريق كبير في ساحة مرآب السيارات بالمبنى رقم 2 بالمطار تسبب بنقل 5 أشخاص إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن إدارة المطار قولها في بيان: إن “حريقاً كبيراً اندلع في ساحة مرآب السيارات بالمبنى رقم 2 بالمطار، وأدى إلى انهيار جزئي، وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث”.

ويقع مطار لوتون في “بيدفوردشير” شمال غرب لندن، والمنطقة مركز للعديد من شركات الطيران بما في ذلك “ايزي جيت” و”ويز اير” و”رايان اير”.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام بريطانية مبنى متعدد الطوابق تلتهمه النيران، بينما أفاد شهود على منصات التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات.

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