1100 شهيد فلسطيني و5339 مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر لليوم الخامس إلى 1100 شهيد بينهم 326 طفلاً، و5339 مصاباً، إضافةً إلى دمار كبير في المنازل والبنى التحتية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات على منازل الفلسطينيين في رفح وخان يونس جنوب القطاع، وبرج الكرمل المجاور لمستشفى الشفاء غرب القطاع، وبيت لاهيا وبيت حانون شماله، ومناطق أخرى على امتداد القطاع، كما قصف بالبوارج الحربية وبالطيران ميناء غزة ومحيط فندق الروتس غربها بقنابل الفوسفور الأبيض المحرم دولياً بكثافة، بينما استهدف بوابل من قذائف المدفعية الأراضي الزراعية شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 200 فلسطيني وإصابة 839 ليرتفع عدد الشهداء إلى 1100 بينهم 326 طفلاً والمصابين إلى 5339، فضلاً عن دمار هائل في المنازل والمشافي والمؤسسات الخدمية والبنى التحتية، وسط تهديدات بكارثة إنسانية في ظل حصار الاحتلال المطبق للقطاع.

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