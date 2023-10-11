الزراعة تحدد سعر الغراس الحراجية والنباتات الطبية والعطرية

دمشق-سانا

حددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أسعار الغراس الحراجية وغراس النباتات الطبية والعطرية الجاهزة للبيع والمنتجة لدى المشاتل التابعة للوزارة لموسم 2023-2024.

وبلغ سعر الغرسة الحراجية أو غرسة النباتات الطبية والعطرية المزروعة بكيس صغير 1800 ليرة، والمزروعة بكيس وسط 2500 ليرة، والمزروعة بكيس كبير 4300 ليرة.

فيما بلغ سعر غراس (الأرز والشوح واللزاب والكستناء والبندق) المزروعة بكيس صغير حسب القرار 6800 ليرة والمزروعة بكيس وسط 7700 ليرة والمزروعة بكيس كبير 9000 ليرة.

وحدد القرار موعد بدء البيع اعتباراً من بداية الشهر القادم وحتى نهاية شهر آذار من العام القادم.

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