المقاومة الفلسطينية تجدد دك (تل أبيب) ومطار (بن غورين) ومستوطنات الاحتلال بالصواريخ

القدس المحتلة-سانا

جددت المقاومة الفلسطينية دك “تل أبيب” ومطار “بن غورين” ومستوطنات عدة للاحتلال الإسرائيلي، ضمن عملية طوفان الأقصى المتواصلة لليوم الخامس رداً على مجازر الاحتلال المستمرة بحق أهالي قطاع غزة.

وأعلنت المقاومة أنها استهدفت برشقات كثيفة من الصواريخ “تل أبيب” ومطار “بن غوريون” ومستوطنات الاحتلال في يافا وعسقلان بالأراضي المحتلة عام 1948 وعلى أطراف القطاع، وأعلنت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي إصابة عدد من المستوطنين والمباني وتوقف الرحلات المغادرة من مطار “بن غوريون”.

وقتل ثلاثة جنود للاحتلال في وقت سابق اليوم، خلال اشتباكات مع المقاومة في محيط موقع “كيسوفيم” العسكري المحاذي لقطاع غزة، وأصيب عدد من المستوطنين في رشقات صاروخية أطلقتها على مستوطنات الاحتلال في عسقلان وأسدود المحتلتين عام 1948 وعلى أطراف القطاع.

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