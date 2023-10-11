منح إجازة استثمار لمشروع صناعات بلاستيكية للأغراض الغذائية والطبية والتجميلية

دمشق-سانا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة بموجب أحكام القانون 18 لعام 2021 لمشروع إنتاج تيوبات من الألمنيوم والبلاستيك لتعبئة الكريمات والمراهم في المدينة الصناعية بعدرا.

وبينت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التكلفة التقديرية للمشروع بلغت 55.5 مليار ليرة، ومن المتوقع أن يؤمن 133 فرصة عمل عند تنفيذه.

ووفق بيان الهيئة، يهدف المشروع إلى استخدام أفضل أنواع البلاستيك لإنتاج منتجات آمنة ومتينة وقابلة للاستخدام في العديد من المجالات، وأهمها تخزين وحفظ الأغذية وتعبئة المراهم والكريمات وطباعة الستيكرات والرولات والعبوات البلاستيكية لحفظ السلع بطريقة النفخ والحقن.

منار ديب

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