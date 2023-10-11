وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرفض إدخال المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة المحاصر، مطالبة بضغط دولي على الاحتلال لإدخالها وتوفير حماية دولية عاجلة لطواقم الإسعاف والمستشفيات في القطاع.

ونقلت وكالة وفا عن الوزارة قولها: إنها تواصلت مع مختلف المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر لإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن الجهود فشلت ورفض الاحتلال إدخالها إلى القطاع.

وأوضحت الوزارة أن هناك 20 مشفى تعمل في قطاع غزة، وخرج مستشفيان عن الخدمة، وهما بيت حانون والكرامة، وأن المشافي المتبقية في الخدمة استقبلت مئات الشهداء وآلاف الإصابات جراء عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الخامس، وهو ما يفوق قدرتها الاستيعابية بأضعاف، مبينة أن هناك أزمة حقيقية تمر بها مستشفيات في ظل العجز في إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إليها، ومحذرة من أن التهديد بانقطاع الكهرباء خلال الساعات القادمة سيؤدي إلى تعطيل المنظومة الصحية بالكامل ويعرض القطاع لكارثة إنسانية.

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