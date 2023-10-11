توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ونقابة الأطباء

دمشق-سانا

بهدف تطوير وتعزيز آلية التعاون بين نقابة الأطباء بمختلف فروعها والجمعية السورية للمعلوماتية، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين النقابة والجمعية.

وحسب المذكرة التي جرى توقيعها في مقر الجمعية تلتزم نقابة الأطباء بإقامة فعاليات علمية مشتركة تتضمن معارض ومحاضرات وندوات وورشات عمل حول المواضيع التي تهم الجانبين وتحقق الفائدة العلمية لهما ودراسة بناء القدرات بما يتيح تطوير برامج تدريبية متقدمة لأعضاء وموظفي النقابة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاستفادة من الجمعية.

كما تلتزم النقابة بتأمين قوائم الاحتياجات التقنية على مستوى النقابة وفروعها والمعلومات والإحصائيات التي تساهم في وضع الخطط الاستثمارية والخدمية للمشاريع المشتركة مع الجمعية، بينما تقدم الجمعية خدمات الاستضافة الإلكترونية وإنشاء المنصات وبرامج التدريب والتأهيل.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار رئيس الجمعية المهندس محمد حسان النجار إلى أن المذكرة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجمعية والجهات العاملة في المجتمع، ولها دور في تعزيز التعاون مع النقابة على مستوى الأفراد والمؤسسات، من خلال استضافة البيانات الخاصة بالنقابة وتجهيز قاعات للمؤتمرات الافتراضية على مستوى متطور من التكنولوجيا، إضافة إلى تكنولوجيا التعليم عن بعد وتجهيز البيئة المكانية للمحاضرات والمنصات اللازمة لعملية التواصل ونقل المعرفة على المستوى المحلي والدولي والعالمي.

من جهته نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي أكد أهمية المذكرة لتحقيق نقلة نوعية في عمل النقابة تنظيمياً وإدارياً وتعزيز نشر ثقافة المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة التي يشهدها العالم.

نور يوسف

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