مظاهرات حاشدة في الضفة الغربية تنديداً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدن رام الله وجنين وقلقيلية وطولكرم والخليل وطوباس ونابلس وأريحا وقلنديا وشعفاط في الضفة الغربية فجر اليوم مظاهرات حاشدة تنديداً بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في المظاهرات رفعوا الأعلام الفلسطينية ويافطات تندد بجرائم الاحتلال في غزة وصوراً لضحايا المجازر الإسرائيلية والدمار في القطاع المحاصر، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 900 شهيد منهم 260 طفلاً و230 سيدة إضافة إلى 4500 إصابة.

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