أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) في يومها الخامس

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 950 فلسطينياً وإصابة 5000 جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على قطاع غزة.

– مظاهرات حاشدة في الضفة الغربية تنديداً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1200، منذ بداية عملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى”.

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تقر بدمار 20 مستوطنة وإحراق جزء كبير منها، وتضرر الأراضي الزراعية في العديد من المستوطنات جراء عملية المقاومة الفلسطينية.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة مسعفين جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف في منطقة الكرامة شمال قطاع غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف وإضعاف قدراتها، ونطالب الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية هذه الطواقم والمؤسسات.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قرية قيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.