11 تشرين الأول 1138 – وقوع زلزال حلب الكبير الذي يعدّ رابع أكبر زلزال مسبباً للوفيات في التاريخ

دمشق-سانا

1138 – وقوع زلزال حلب الكبير الذي يعدّ رابع أكبر زلزال مسببًا للوفيات في التاريخ.

1910 – الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يصبح أول رئيس في العالم يطير بالطائرة وذلك لمدة أربع دقائق في طائرة من صنع الأخوان رايت في ولاية ميزوري.

1963 – الأمم المتحدة تدين سياسة القمع في جنوب إفريقيا.

1977 – اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية المقدم إبراهيم محمد الحمدي.

1986 – عقد لقاء قمة هو الثاني بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في ريكيافيك.

2012 – الأكاديمية السويدية تعلن فوز الكاتب الصيني مو يان بجائزة نوبل للآداب لعام 2012 لمزجه القصص الشعبية والتاريخ والمعاصرة بواقعية تتسم بالهلوسة.

من مواليد هذا اليوم:

1885 – فرنسوا مورياك، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1952

1956 – نيكادور دوارتي فروتوس، رئيس باراغواي.

من وفيات هذا اليوم:

1303 – البابا بونيفاتشي الثامن، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1896 – أنطون بروكنر، موسيقي نمساوي.

1989 – ماريون كينج هوبرت، عالم جيوفيزياء أمريكي.

أعياد ومناسبات:

عيد الثورة في جمهورية مقدونيا.