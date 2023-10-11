مظاهرة في عمان دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته

عمان- سانا

شهدت عمان مظاهرة حاشدة دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة /بترا/ الأردنية أن آلاف الأردنيين تظاهروا مساء اليوم في وسط عمان رافعين رايات فلسطينية ولافتات دعم للمقاومة الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى التي دخلت يومها الرابع.

وردد المتظاهرون هتافات تؤكد حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال وجرائمه المستمرة على أراضيه وحقوقه، ونددوا بالصمت الدولي حيال المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون الأمة العربية والإسلامية بتحرك عاجل لوقف العدوان ومد يد العون للشعب الفلسطيني ودعم صموده على أرضهم لنيل حقوقه المشروعة.

ويشارك مئات الأردنيين منذ مساء السبت الماضي في تظاهرات ووقفات تضامنية يومية مع الشعب الفلسطيني في عمّان ومدن أخرى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc