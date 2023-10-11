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برنامج الأغذية العالمي: مساعدات غذائية عاجلة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

2023-10-10

روما-سانا

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم عن سعيه لتأمين مساعدات غذائية لحوالي ستمئة ألف مواطن فلسطيني إضافي في غزة والضفة الغربية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والحصار الجائر عليه.

وأوضحت الوكالة التي تتخذ من روما مقراً لها أنها أطلقت عملية طارئة لتقديم المساعدة الغذائية الحيوية لحوالي ألف شخص في المجموع.

وكانت منظمة الصحة العالمية طالبت في وقت سابق اليوم بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه منذ السبت الماضي.

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