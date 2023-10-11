شكري: مصر قلقة من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة-سانا

بحث سامح شكري وزير الخارجية المصرية مع حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيرانية خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية المصري خلال الاتصال مع نظيره الإيراني، كما نقل أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته على أمن المنطقة مستعرضاً في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التهدئة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح.

من جانبه نوه عبد اللهيان بالجهود التي تبذلها مصر، وخاصة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وخلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع جيورجوس جيرابيتريسيس وزير خارجية اليونان، ونبيل عمَّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أشار شكري إلى أهمية العمل على تجنيب المزيد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ودعا شكري المجتمع الدولي لإيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويحقق الاستقرار الذي ترجوه شعوب المنطقة.

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