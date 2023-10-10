استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم

القدس المحتلة- سانا

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال على مدخل بلدة باقة الشرقية شمال المدينة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم طفل بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالرصاص في بلدتي الخضر وبيت أمر في مدينتي بيت لحم والخليل.

واستشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه عليهم في مدينة الخليل.

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