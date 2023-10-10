المقاومة الوطنية اللبنانية تعلن تدميرها ملالة تابعة للاحتلال الإسرائيلي

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية أن أبطال المقاومة دمروا بالكامل مساء اليوم ملالة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بصواريخ موجهة، ردا على اعتداءات الاحتلال على عدد من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة.

وأوضحت المقاومة في بيان أصدرته اليوم ونقلته قناة المنار أنه “ردأ على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة، قام مقاومونا مساء اليوم باستهداف ملالة إسرائيلية من نوع “زيلدا” عند موقع الصدح غرب المستوطنة المسماة” أفيفيم ” بصاروخين موجّهين وتم إصابتها وتدميرها بالكامل “.

وكان إعلام العدو الإسرائيلي أكد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية نحو آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أفيفيم على الحدود الفلسطينية مع لبنان.

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