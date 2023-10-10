SCS-NET
عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

2023-10-10

انظر ايضاً

وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved