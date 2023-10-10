مصر والإمارات توجهان إلى إرسال مساعدات لدعم فلسطين

القاهرة-سانا

وجهت مصر والإمارات اليوم إلى تجهيز قافلة مساعدات إنسانية وغذائية وعلاجية لدعم الفلسطينيين في مواجهة العدوان، الذي يشنه كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر موقع اليوم السابع أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المصري يستعد لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات، وأدويةً، وأجهزةً طبيةً لدعم الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الممارسات العدوانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أكد التحالف الوطني على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني، معرباً عن أسفه لتصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان.

من جهتها وجهت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون، مشيرةً إلى أن هذا الدعم سيكون عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

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