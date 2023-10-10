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طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء غائمة جزئياً بشكل عام

2023-10-10

 دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً على المناطق الساحلية والوسطى، مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر وخاصة فوق تلك المناطق.

وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً خاصة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، حيث يحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق   27/16
المنطقة الجنوبية   27/16
المرتفعات الجبلية   21/11
المنطقة الوسطى   28/17
المنطقة الساحلية   26/19
المنطقة الشمالية   27/18
منطقة الجزيرة   28/17
المنطقة الشرقية   29/19
منطقة البادية   27/16

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