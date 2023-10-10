عبد اللهيان: من حق الشعب الفلسطيني صد العدوان

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على الحق القانوني للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والاحتلال، وأعرب عن بالغ قلقه حيال العدوان والجرائم الوحشية المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.

ونقلت وكالة إرنا عن عبد اللهيان قوله في رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر فيها عن: “قلق بلاده للجرائم التي يمارسها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بدعم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، مع تأكيده على حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ضد الاحتلال والانتهاك”.

كما أشار عبد اللهيان إلى المسؤولية الملقاة على الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، والمنظمة الأممية ذاتها تجاه الكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، محذراً من تداعيات الجرائم التي يمارسها الكيان الصهيوني هناك.

وطالب عبد اللهيان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات السافرة ونقض القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، والمجازر الشنيعة ولا سيما جرائم الحرب والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة.

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