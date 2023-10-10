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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: سلسلة غارات عنيفة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شمال قطاع غزة وغارة على حي الزيتون جنوب مدينة غزة

وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

2023-10-10

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وسائل إعلام فلسطينية: سلسلة غارات عنيفة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شمال قطاع غزة وغارة على حي الزيتون جنوب مدينة غزة

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