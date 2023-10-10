وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الثلاثاء / 10 / 10 / 2023
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لقاء تضامني في بيروت يدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
2023-10-10
أكساد واللجنة الروسية للتضامن مع شعبي سورية وليبيا يدينان الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
2023-10-10
هيئات سورية وفصائل فلسطينية: طوفان الأقصى معركة الأمة في الدفاع عن الأرض والمقدسات
2023-10-10
سورية تشارك بانعقاد الاجتماع الـ 22 لأمناء اللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم
2023-10-10
توزيع مساعدات إنسانية مقدمة من روسيا في غباغب بريف درعا
2023-10-10
رئيس الحكومة السلوفاكية السابق يدين الاعتداء على الكلية الحربية في حمص
2023-10-10
بمشاركة سورية… اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تعقد دورتها الـ 70
2023-10-09
محليات
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء غائمة جزئياً بشكل عام
2023-10-10
انتهاء أعمال صيانة وتأهيل المدارس في اللاذقية ضمن مبادرة “مدرستي هويتي”
2023-10-10
جريح الوطن يمدد فترة استلام الطلبات للراغبين بالاستفادة من مصفوفة الدعم التعليمي
2023-10-10
الخارجية تحدد موعد اختبارات المرحلة الرابعة في مسابقة تعيين عاملين دبلوماسيين
2023-10-10
مجلس الوزراء يقر آلية تشغيل المعدات والتجهيزات العائدة للوحدات الإدارية بما يسهم في عملية التنمية وخدمة المجتمعات المحلية
2023-10-10
مجموعة سياحية صينية تزور مدينة تدمر الأثرية
2023-10-10
آلية إنجاز معاملات الاستفادة من خدمات التجنيد إلكترونياً
2023-10-10
رياضة
تأجيل بطولة وصل لكرة السلة للشهر القادم
2023-10-10
الوحدة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأنترانيك الدولية الودية لكرة السلة للرجال
2023-10-10
الجمعة القادم انطلاق منافسات بطولة تصنيف الأندية بكرة الطاولة لفئة الأشبال
2023-10-10
لاعب الرياضات الخاصة زياد اندرون.. أداء مهاري لافت بالقوة البدنية ونتائج متميزة في البطولات
2023-10-10
فعالية لرياضة المحركات بدمشق بعد غد
2023-10-10
محمد قناة.. أول حكم سوري يدخل قائمة حكام النخبة في القارة الآسيوية
2023-10-10
الوحدة يواجه الرياضي اللبناني في ثالث جولات بطولة الأنترانيك الدولية الودية
2023-10-09
اقتصاد
دخول 12 ألف هكتار بالاستثمار بريف دمشق والتخطيط لزراعة نحو 19700 هكتار بالقمح
2023-10-10
فتح باب تخزين التفاح ضمن وحدات تبريد السورية للتجارة بالسويداء
2023-10-10
هيئة البادية تخطط لإنتاج مليون غرسة رعوية العام القادم
2023-10-10
زراعة درعا: إنتاج 90 ألف غرسة زيتون في الموسم الحالي
2023-10-10
الخليل: الدفع بالإنتاج المحلي هو الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني
2023-10-09
1272 هكتاراً إجمالي المساحة المزروعة بالبطاطا في محافظة ريف دمشق
2023-10-09
تحويل الدفعة الثالثة لأثمان العنب العصيري بالسويداء بقيمة مليار ليرة
2023-10-09
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
جريح الوطن يمدد فترة استلام الطلبات للراغبين بالاستفادة من مصفوفة الدعم التعليمي
هيئات سورية وفصائل فلسطينية: طوفان الأقصى معركة الأمة في الدفاع عن الأرض والمقدسات
سورية تشارك بانعقاد الاجتماع الـ 22 لأمناء اللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم
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وسائل إعلام فلسطينية: سلسلة غارات عنيفة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شمال قطاع غزة وغارة على حي الزيتون جنوب مدينة غزة
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
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