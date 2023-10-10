تأجيل بطولة وصل لكرة السلة للشهر القادم

دمشق-سانا

أجل المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة للشهر القادم موعد انطلاق منافسات بطولة وصل الدولية التي كان من المقرر أن تنطلق في السادس عشر من الشهر الجاري، بمشاركة 16 فريقاً.

ويشارك في البطولة فريقا الوحدة والاتحاد أهلي حلب والرياضي ودينامو اللبنانيان، والأهلي الأردني والنفط العراقي وغورغان الإيراني والأرثوذكسي الفلسطيني وشباب الأهلي الإماراتي والأهلي السعودي، والكويت وكاظمة الكويتيان والمحرق والمنامة من البحرين، والريان والشمال من قطر.

هادي عمران

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