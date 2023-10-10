الجيش الروسي يقضي على 580 جندياً أوكرانياً ويسقط 19 مسيرةً أوكرانيةً

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قضت على 580 جندياً أوكرانياً وأسقطت 19 مسيرةً أوكرانيةً.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن القوات الروسية صدت هجمات أوكرانيةً على عدد من المحاور، وبلغت خسائر العدو 165 جندياً أوكرانياً على محور دونيتسك، و200 جندي على محور جنوب دونيتسك، ونحو 60 جندياً على محور كراسني ليمان، و25 جندياً أوكرانياً على محور كوبيانسك، و80 جندياً على محور زابوروجيه، و50 جندياً أوكرانياً على محور خيرسون، ودمرت القوات الروسية مستودعاً ميدانياً للذخيرة ومستودعاً لأسلحة الصواريخ والمدفعية ومدفع “إم 777” أمريكي الصنع واثنين من المدافع ذاتية الحركة “غفوزديكا”.

وبحسب التقرير تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة للواءين الميكانيكيين “67 و118” للجيش الأوكراني والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني في أراضي دونيتسك وزابوروجيه، إضافةً إلى إسقاط 19 طائرةً دون طيار أوكرانيةً.

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