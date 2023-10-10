كتائب القسام : إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين ستواصل كتائب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى

الثلاثاء / 10 / 10 / 2023
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أكساد واللجنة الروسية للتضامن مع شعبي سورية وليبيا يدينان الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
2023-10-10
هيئات سورية وفصائل فلسطينية: طوفان الأقصى معركة الأمة في الدفاع عن الأرض والمقدسات
2023-10-10
سورية تشارك بانعقاد الاجتماع الـ 22 لأمناء اللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم
2023-10-10
توزيع مساعدات إنسانية مقدمة من روسيا في غباغب بريف درعا
2023-10-10
رئيس الحكومة السلوفاكية السابق يدين الاعتداء على الكلية الحربية في حمص
2023-10-10
بمشاركة سورية… اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تعقد دورتها الـ 70
2023-10-09
دبلوماسيون وخبراء روس: أمريكا و”إسرائيل” ترعيان الإرهاب وتتحملان مسؤولية الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
2023-10-09
محليات
الخارجية تحدد موعد اختبارات المرحلة الرابعة في مسابقة تعيين عاملين دبلوماسيين
2023-10-10
مجلس الوزراء يقر آلية تشغيل المعدات والتجهيزات العائدة للوحدات الإدارية بما يسهم في عملية التنمية وخدمة المجتمعات المحلية
2023-10-10
مجموعة سياحية صينية تزور مدينة تدمر الأثرية
2023-10-10
آلية إنجاز معاملات الاستفادة من خدمات التجنيد إلكترونياً
2023-10-10
مبادرات طبية ودعم نفسي لجرحى وذوي شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية
2023-10-10
فعالية منوعة للفوج العاشر البحري الكشفي باللاذقية
2023-10-10
وضع مركز تحويل كهربائي وثلاث محولات باستطاعات أكبر بالخدمة في السويداء
2023-10-10
رياضة
الجمعة القادم انطلاق منافسات بطولة تصنيف الأندية بكرة الطاولة لفئة الأشبال
2023-10-10
لاعب الرياضات الخاصة زياد اندرون.. أداء مهاري لافت بالقوة البدنية ونتائج متميزة في البطولات
2023-10-10
فعالية لرياضة المحركات بدمشق بعد غد
2023-10-10
محمد قناة.. أول حكم سوري يدخل قائمة حكام النخبة في القارة الآسيوية
2023-10-10
الوحدة يواجه الرياضي اللبناني في ثالث جولات بطولة الأنترانيك الدولية الودية
2023-10-09
منتخب سورية بكرة القدم للرجال يبدأ معسكراً تدريبياً خارجياً في دبي
2023-10-09
للمرة الأولى دورة تدريبية لرياضة اليونيفايت بمشاركة واسعة
2023-10-09
اقتصاد
دخول 12 ألف هكتار بالاستثمار بريف دمشق والتخطيط لزراعة نحو 19700 هكتار بالقمح
2023-10-10
فتح باب تخزين التفاح ضمن وحدات تبريد السورية للتجارة بالسويداء
2023-10-10
هيئة البادية تخطط لإنتاج مليون غرسة رعوية العام القادم
2023-10-10
زراعة درعا: إنتاج 90 ألف غرسة زيتون في الموسم الحالي
2023-10-10
الخليل: الدفع بالإنتاج المحلي هو الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني
2023-10-09
1272 هكتاراً إجمالي المساحة المزروعة بالبطاطا في محافظة ريف دمشق
2023-10-09
تحويل الدفعة الثالثة لأثمان العنب العصيري بالسويداء بقيمة مليار ليرة
2023-10-09
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
هيئات سورية وفصائل فلسطينية: طوفان الأقصى معركة الأمة في الدفاع عن الأرض والمقدسات
سورية تشارك بانعقاد الاجتماع الـ 22 لأمناء اللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم
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وزارة الصحة الفلسطينية : 830 شهيداً و 4250 مصاباً جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على قطاع غزة
كتائب القسام : إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين ستواصل كتائب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى
2023-10-10
2023-10-10
hadeil
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كتائب القسام : التهجير بالتهجير.. نوجه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ إلى عسقلان المحتلة رداً على تهجير الاحتلال لأهلنا في قطاع غزة
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