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عــاجــل وزارة الصحة الفلسطينية : 830 شهيداً و 4250 مصاباً جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على قطاع غزة

كتائب القسام : التهجير بالتهجير.. نوجه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ إلى عسقلان المحتلة رداً على تهجير الاحتلال لأهلنا في قطاع غزة

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وزارة الصحة الفلسطينية : 830 شهيداً و 4250 مصاباً جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على قطاع غزة

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