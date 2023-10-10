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عــاجــل وزارة الصحة الفلسطينية : 830 شهيداً و 4250 مصاباً جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على قطاع غزة

وسائل إعلام فلسطينية: العدو الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين اثنين وإصابة آخرين بعد قصف سرايا القدس عدداً من المواقع العسكرية في مجمع “أشكول” بقذائف الهاون والصواريخ

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وزارة الصحة الفلسطينية : 830 شهيداً و 4250 مصاباً جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على قطاع غزة

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