وسائل إعلام فلسطينية: العدو الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين اثنين وإصابة آخرين بعد قصف سرايا القدس عدداً من المواقع العسكرية في مجمع “أشكول” بقذائف الهاون والصواريخ