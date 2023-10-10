أكساد واللجنة الروسية للتضامن مع شعبي سورية وليبيا يدينان الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

القاهرة –موسكو-سانا

أدانت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص، مشيرة إلى أنه عملية إرهابية همجية يندى لها جبين الإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان: “تابعنا بحزن وأسف بالغين تداعيات الهجوم الغادر، ونقف في حضرة الشهداء إجلالاً لأرواحهم الطاهرة ونتقدم إلى الجمهورية العربية السورية وذوي الشهداء بأنبل مشاعر العزاء والمواساة، وأن يمن الله على الجرحى بالشفاء العاجل”.

إلى ذلك، أدانت اللجنة الروسية للتضامن مع شعبي سورية وليبيا الاعتداء الإرهابي، وقالت: “نتمنى للشعب السوري الشقيق الشجاعة والوحدة والمثابرة في كفاحه المقدس من أجل السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد”، لافتة إلى أن “منفذي ومنظمي الهجوم الإرهابي لن يفلتوا من العقاب المستحق”.

وأعربت اللجنة عن خالص تعازيها بشهداء الاعتداء الإرهابي وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

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