الهلال الأحمر تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على قطاع غزة المحاصر، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع الحصار.

وقالت الجمعية في بيان نقلته وكالة وفا: إن الاحتلال يواصل انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني باستهدافه منازل الفلسطينيين والمشافي والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، وتدمير البنية التحتية بشكل كامل في بعض مناطق القطاع الأمر، الذي يعيق تأدية الجمعية لمهمتها الإنسانية.

وأشارت الجمعية إلى خطورة تشديد الاحتلال حصاره على القطاع وقطعه الماء والكهرباء عنه، ومنعه إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود إليه، لافتة إلى أن ذلك يشكل عقاباً جماعياً متواصلاً لأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، موضحة أنها والمؤسسات الإنسانية الأخرى تعاني من شح المواد الأساسية واللازمة لاستمرار تقديم خدماتها نتيجة هذا الحصار الظالم.

وحذرت الجمعية من خطورة ارتفاع وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال بحق الطواقم الطبية في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مبينة أنها سجلت 23 انتهاكاً بحق طواقمها في الضفة الغربية والقطاع منذ يوم السبت الماضي نجم عنها إصابة 5 من طواقم إسعاف الجمعية أحدهم بحالة حرجة إضافة إلى إلحاق أضرار في 6 سيارات إسعاف وأضرار جسيمة في مقر الجمعية شمال القطاع، وفي غرفة عمليات الطوارئ في مقر الجمعية الرئيسي جنوبه نتيجة القصف المتواصل للاحتلال.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وفتح ممر إنساني آمن لدخول الوقود والمواد الأساسية لاستمرار عمل المنشآت الإنسانية، وخروج المصابين والمرضى الذين هم بحاجة إلى تلقي العلاج خارج القطاع وبوضع حد لإفلات الاحتلال من العقاب على جرائمه التي تصل إلى مستوى جرائم حرب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc