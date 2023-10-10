مواضيع متنوعة في معرض النحت والرسم للدكتور فؤاد طوبال بثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي في أبو رمانة معرضاً للفنان الدكتور فؤاد طوبال بعنوان “كتلة ولون”، ضمن 35 لوحة فنية شملت النحت والرسم بمواضيع إنسانية واجتماعية وقياسات متعددة.

واستخدم الفنان طوبال في لوحاته الخامات الخشبية والحجر والبوليستر والمعادن والخزف والألوان المتعددة كالزيتي والمائي والغرافيك بتقنيات وأشكال متعددة، وذلك لإلغاء الحدود والحواجز بين ضروب الفن التشكيلي والتوليف بين النحت واللون في معظم الأعمال المعروضة.

واختار الفنان طوبال ألوان التعتيق على سطوح منحوتاته المعدنية والخشبية والخزفية، إضافة إلى الرسم على الزجاج وبتلخيص خطي مبتكر وجديد على الساحة الفنية.

وفي أعماله الخشبية أعطى طوبال دلالات طبيعية، وفق ما ينعكس داخله في المنحوتة لتكون الحالة الفنية جديدة ومحملة بالتشكيل الإبداعي الجديد والموضوع المتوافق مع الفن، حيث تدخل الفنان في أمكنة من المنحوتة، وترك قسماً آخر من الخشب دون تدخل ليعطي هذا القسم دلالته الطبيعية، ما زاد جمال العمل.

ورأت مديرة الثقافة نعيمة سليمان أن المعرض قدم الجديد الذي يثبت ظاهرة الحداثة والأصالة بأسلوب إبداعي تنوعت فيه التقنيات والذي دفع عدداً من المبدعين إلى الحضور.

وأشار رئيس المركز الثقافي عمار بقلة إلى القدرة التي توفرت عند الفنان في التنويع باستخدام كل الأنواع بالرسم والنحت، ما يدل على وجود موهبة حقيقية.

محمد خالد الخضر

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