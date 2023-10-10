SCS-NET

وزارة السياحة تعلن أسماء المقبولين في الدبلومات

2023-10-10

دمشق-سانا

أعلنت وزارة السياحة عن صدور نتائج القبول العام في دبلومات مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي للعام الدراسي 2023-2024.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم قبول الطلاب وفق تسلسل معدل اللغة الإنكليزية لدبلومات السنة الأولى وتسلسل معدل اللغة الإنكليزية والمعدل العام للدبلوم العالي في الإدارة السياحية والفندقية.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه يحق لجميع الطلاب غير المقبولين التقدم للتعليم الموازي، اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في 10-10-2034، داعية للاطلاع على النتائج زيارة موقع وزارة السياحة الإلكتروني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

وزارة السياحة تعلن شروط التقدم لمفاضلة الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي

دمشق-سانا أعلنت الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي عن مواعيد وشروط التفاضل للتسجيل للعام الدراسي 2023 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved