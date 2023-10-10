وزارة السياحة تعلن أسماء المقبولين في الدبلومات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة السياحة عن صدور نتائج القبول العام في دبلومات مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي للعام الدراسي 2023-2024.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم قبول الطلاب وفق تسلسل معدل اللغة الإنكليزية لدبلومات السنة الأولى وتسلسل معدل اللغة الإنكليزية والمعدل العام للدبلوم العالي في الإدارة السياحية والفندقية.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه يحق لجميع الطلاب غير المقبولين التقدم للتعليم الموازي، اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في 10-10-2034، داعية للاطلاع على النتائج زيارة موقع وزارة السياحة الإلكتروني.

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