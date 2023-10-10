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فتح باب تخزين التفاح ضمن وحدات تبريد السورية للتجارة بالسويداء

2023-10-10

السويداء-سانا

أعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء عن فتح باب تخزين محصول التفاح ضمن وحدات التبريد التابعة له للمزارعين الراغبين بذلك.

وذكر مدير فرع المؤسسة حسن أبو عمار في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الفرع جاهز للتخزين، مشيراً إلى مواصلة تسوق واستلام محصول التفاح من المزارعين ضمن مناطق الإنتاج بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين والجمعيات الفلاحية.

ويعد التفاح المحصول الرئيسي في محافظة السويداء، وأهم مناطق الإنتاج فيها هي ضهر الجبل وعرمان وسالة ومفعلة وقنوات ومياماس ونمرة شهبا والكفر وحبران.

عمر الطويل

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