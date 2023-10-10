الجمعة القادم انطلاق منافسات بطولة تصنيف الأندية بكرة الطاولة لفئة الأشبال

حماة-سانا

تنطلق يوم الجمعة القادم في صالة الشهيد ناصح علواني في حماة منافسات بطولة تصنيف الأندية بكرة الطاولة لفئة الأشبال بمشاركة 22 نادياً، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات.

وضمت المجموعة الأولى أندية عمال حماة والشيخ سعد والطليعة وبانياس الاجتماعي وصافيتا والفوعة وجيرود، بينما ضمت المجموعة الثانية أندية السلمية والمحافظة وعمال السكك والعربي ومصفاة بانياس وجرمانا وعمال اللاذقية والاتحاد.

وجاء في المجموعة الثالثة أندية شرطة حماة ومصياف والشرطة المركزي وبانياس والجيش الساحلي والتل وأمية.

وتقام بطولة التصنيف وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة ضمن كل مجموعة، ويتم تصنيف صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في عداد أندية الدرجة الأولى وهي 6 أندية، وصاحبي المركز الثالث والرابع من كل مجموعة، إضافة لأفضل مركز خامس في المجموعات الثلاث في عداد الدرجة الثانية وهي 7 أندية، فيما تصنف بقية الأندية في عداد الدرجة الثالثة وعددها 9 أندية.

هناء صقور

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