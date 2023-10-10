لاعب الرياضات الخاصة زياد اندرون.. أداء مهاري لافت بالقوة البدنية ونتائج متميزة في البطولات

اللاذقية-سانا

تحدى لاعب القوة البدنية للرياضات الخاصة زياد اندرون إعاقته وأثبت جدارته في البطولات بأدائه المهاري العالي ليفرض نفسه بقوة على منصات التتويج المحلية والدولية.

وفي تصريح لـ سانا قال اندرون (37 عاماً): إنه بدأ بممارسة الرياضة عام 2007 في صالة ملعب الباسل بمدينة اللاذقية بإشراف المدرب عمار الشيخ، وحقق خلال مسيرته الرياضية العديد من الألقاب والميداليات الذهبية في بطولات الجمهورية والخارجية.

وأضاف اندرون: إنه أحرز الميدالية الذهبية بوزن 60 كغ بأول مشاركة له في بطولة الجمهورية وظل محافظا على ذهبية هذا الوزن في بطولات الجمهورية منذ أول مشاركة له حتى عام 2017، الذي انضم خلاله لصفوف المنتخب الوطني فحقق في أول مشاركة خارجية له الميدالية البرونزية بوزن 65 كغ ببطولة آسيا.

وتابع اندرون: أحرزت المركز الرابع ببطولة العالم بالقوة البدنية للرياضات الخاصة في عام 2019، حيث كانت المنافسات قوية جداً بين حوالي ثلاثين لاعبا بوزن 80 كغ، وحصلت خلال العام ذاته على برونزية بطولة غرب آسيا بوزن 88 كغ.

وبين اندرون أنه توقف عن التدريب خلال العامين الماضيين لكنه عاد مجدداً هذا العام ليتوج بفضية بطولة الجمهورية بوزن 80 كغ ويطمح للعودة للوقوف على منصات التتويج العالمية ورفع علم سورية عالياً خارجياً بالبطولات القادمة.

نبيل علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc