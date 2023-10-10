مجلس مدينة الحسكة يستلم صهريج مياه وضاغطة قمامة

الحسكة-سانا

استلم مجلس مدينة الحسكة صهريج مياه وضاغطة قمامة مقدمة من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة لزوم عمل أقسام النظافة وتأمين المياه للأهالي.

وبين رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو في تصريح لمراسل سانا أن ضاغطة القمامة التي استلمت هي الوحيدة التي يمتلكها مجلس مدينة الحسكة حالياً، بعد سرقة ونهب 7 ضواغط كانت موجودة لديه من قبل التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أهمية الضاغطة لخدمة قطاع النظافة ضمن منطقة وسط المدينة.

وأوضح المهندس خاجو أن كمية تخزين المياه في الصهريج تبلغ 10 أمتار مكعبة، وسيتم وضعه في خدمة نقل المياه إلى الأهالي مع باقي الصهاريج الموجودة في المجلس، وذلك بهدف تأمين جزء من احتياجات المياه والتخفيف عن أهالي مدينة الحسكة في حال توقف محطة مياه علوك عن الخدمة.

يشار إلى أن مجلس مدينة الحسكة استلم نهاية شهر آب الماضي 4 جرارات زراعية تم استخدامها في قطاع النظافة مقدمة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

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