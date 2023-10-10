الحزب الشيوعي التشيكي: حل الصراع في الشرق الأوسط لا يتم إلا بضمان حق الفلسطينيين

براغ -سانا

أكد الحزب الشيوعي التشيكي المورافي أن حل الصراع في الشرق الأوسط يكمن في الالتزام دون أي شروط مسبقة بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وضمان حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.

وقال الحزب في بيان اليوم: “إن التصعيد الحالي للأوضاع في قطاع غزة يظهر بشكل واضح أهمية العمل من أجل تحقيق سلام عادل في هذه المنطقة”، مشدداً على أن هذا السلام يمكن تحقيقه عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي المحتلة، ووقف إنشاء المستوطنات وتنفيذ حق الفلسطينيين بدولة مستقلة عاصمتها القدس، إضافة إلى تمكين اللاجئين من العودة إلى وطنهم.

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