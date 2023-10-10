توزيع مساعدات إنسانية مقدمة من روسيا في غباغب بريف درعا

موسكو-سانا

وزع مركز التنسيق الروسي في سورية مساعدات إنسانية لأهالي مخيم غباغب بريف درعا.

وشملت المساعدات 300 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي ثلاثة أطنان تضم الدقيق والرز والشاي والسكر والزيت النباتي، إضافة إلى الملابس.

وقام العسكريون الروس بتقديم خدمات طبية للأهالي وتزويدهم بالتوصيات العلاجية والأدوية اللازمة.

وعبر الأهالي عن شكرهم لروسيا الاتحادية قيادة وشعباً على المساعدات التي تقدمها لسورية في مواجهة الإرهاب والحصار الاقتصادي الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشعب السوري.

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