منظومة طاقة شمسية لمركز خدمة المواطن بمدينة السويداء

السويداء-سانا

بدأ العمل في مركز خدمة المواطن بمدينة السويداء بمنظومة طاقة شمسية لضمان استمرار تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين على مدار أوقات الدوام الرسمي بالشكل الأمثل.

وذكر مدير مدينة السويداء ثائر الصالح في تصريح لمراسل سانا اليوم أن تركيب منظومة الطاقة الشمسية للمركز جاء بموجب منحة مقدمة من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة السويداء ومجلس مدينة السويداء.

ولفت الصالح إلى أن تركيب المنظومة يتماشى مع تزايد عدد الخدمات المقدمة بالمركز، والتي تشمل بيانات السجل المدني المتعلقة بالزواج والولادة والطلاق والوفاة وإخراج القيد الفردي والعائلي، وكذلك خلاصة السجل العدلي ووثائق غير العامل والتصديق القنصلي وعقود الإيجار السكنية وبيانات وضع العقار والرخص الإدارية.

ويشكل مركز خدمة المواطن في مبنى مجلس مدينة السويداء الذي تم افتتاحه عام 2016 خطوة مهمة في إطار تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم واختصار زمن إنجاز المعاملات.

عمر الطويل

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