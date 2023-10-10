الرئيس التونسي يجدد دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني

تونس-سانا

جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني في قضيّة التحرير من الاحتلال الإسرائيلي والتي يخوضها لاسترجاع حقّه كاملاً.

وشدد سعيد لدى إشرافه اليوم بقصر قرطاج على جلسة عمل حول سبل دعم الشعب الفلسطيني وفق ما ورد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية على ضرورة أن يكون دعم الشعب الفلسطيني حقيقياً لا عبر إصدار البلاغات والمواقف فقط مبيناً أنّ الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أن دعم فلسطين لا يقف عند مستوى البيانات بل برصد الإمكانات المتوافرة لتونس.

وبحث سعيد في هذا الاجتماع سبل دعم الشعب الفلسطيني في المستوى الدبلوماسي وفي المجال الصحي ولا سيّما من خلال توفير ما يحتاجه شعبنا العربي في فلسطين من أدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم، بالإضافة إلى توجيه مولدات كهربائية ميدانية خاصة بعد قطع التيار الكهربائي على جزء كبير من قطاع غزة لافتاً إلى وجود اتصالات بين الهلال الأحمر التونسي والهلال الأحمر الفلسطيني لتحديد ما يحتاجه الفلسطينيون في مواجهتهم للعدو الصهيوني ومنها نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى تونس علاوة على إمكانية توجيه مساعدات تونسية طبية إلى فلسطين.

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